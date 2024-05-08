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Апетитний пиріг з яйцем і печінкою: рецепт ситної несолодкої випічки

Середа 08 травня 2024 19:15
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Апетитний пиріг з яйцем і печінкою: рецепт ситної несолодкої випічки Як приготувати пиріг з печінкою і яйцем (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ця несолодка випічка неодмінно сподобається тим, хто хоче приготувати поживну страву з м'ясом незвичним методом. До того ж якщо ви ще не з'їли крашанки після Великодня, це чудовий варіант, як приготувати з ними смачний пиріг до вечері.

Про те, як готувати пиріг з яйцем і печінкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для пирога з печінкою і яйцем

Для того, щоб приготувати таку апетитну і ситну випічку, потрібні такі інгредієнти:

  • Куряча печінка - 650 г
  • Борошно - 120 г
  • Варені круто яйця - 4 шт.
  • Яйце сире - 1 шт.
  • Сметана - 150 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Крохмаль - 1 ч. л.
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Спеції - до смаку
  • Олія - до смаження
  • Сіль - до смаку
  • Зелень - до смаку

Як готувати пиріг з яйцями і печінкою

Ретельно промийте печінку декілька разів, після цього обріжте плівки та зайвий жир. Налийте в каструлю води, підсоліть, доведіть до кипіння і вкиньте печінку.

Варіть приблизно 8-10 хвилин, після цього витягніть печінку, зачекайте, поки вона охолоне і наріжте кубиками.

Варені яйця очистьте від шкарлупи і наріжте на кубики середнього розміру. Очистьте цибулю і наріжте так само як печінку і яйця. Зелень промийте, приберіть зайву вологу і подрібніть.

Розігрійте пательню з олією, вкиньте цибулю і смажте до прозорості, після чого перекладіть до миски. Додайте до цибулі печінку і яйця, перемішайте, додайте зелень, крохмаль - і ще раз перемішайте інгредієнти.

Для тіста в окремій мисці змішайте сметану, сіль і яйця, збийте суміш. Після цього додайте розпушувач та борошно і замісіть тісто.

Розігрійте духовку до 180 градусів. У форму для випічки вилийте половину тіста, викладіть шар начинки і вилийте решту тіста. Випікайте пиріг 40 хвилин, дайте трохи охолонути - і можна нарізати на порції та їсти.

Нещодавно ми писали про те, як готувати лимонне печиво з начинкою.

Також читайте про те, як готувати дерун з м'ясом і грибами.

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