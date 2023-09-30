В окопі гірше, ніж у Антарктиді. Полярник із ЗСУ розповів про блага цивілізації на антарктичній станції

Які умови життя і праці на станції "Академік Вернадський"

"У перших експедиціях не вистачало спілкування з рідними. Добре, що вже зараз у нас є інтернет і є можливість дивитися новини та зв'язуватися з близькими. Але ще якихось там 6 місяців тому я був в окопах на позиціях на кордоні - там не вистачало багато чого. Тому мені просто совість не дозволить сказати, що мені зараз тут чогось бракує", - зізнався полярник.

Богдан Гаврилюк 11 місяців служив у прикордонній службі. Полярника мобілізували майже одразу після повернення з 26-ї експедиції. Спочатку чоловік був у 31-му загоні, а потім у 105-му загоні у Чернігівській області.

"Прямо з кордону я був назначений геофізиком і начальником станції в нову експедицію. Не було часу ні з родичами бачитися, ні з сім'єю. Повернувся на станцію і таке враження, що наче і не виїжджав", - розповів науковець.

Також він зазначив, що станція з року в рік стає все сучаснішою та комфортабельнішою, її дуже модернізували.

"У нас є всі умови для роботи і життя. Маємо чудове екіпірування, робочу одежу і взуття, захисні окуляри і все таке. Те, що працюючи на нашій станції ми весь час перебуваємо в стані зими, потужних вітрів і снігу, але будемо відвертими, станція розташована на узбережжі материка, і тут погода значно м’якша, чим в глибині материка. Крім того, в останні роки досить помітний тренд на потепління в регіоні Антарктичного півострова", - розповів Гаврилюк.

Зазначимо, що поблизу станції часто штормить, а температура навіть влітку не піднімається вище 0 градусів.

Що їдять полярники

Команду доставляє на станцію судно забезпечення "Ноосфера". Запаси їжі привозять одразу на цілий рік.

"З продуктів є все необхідне і в достатніх об’ємах, яблука, картопля, макарони, крупи, консерви, заморожене м'ясо, риба, птиця. Їжі вистачає. Харчування нічим не відрізняється від звичайного", - поділився полярник.

Також він зазначає, що усій команді лікар видає вітаміни, оскільки вони п'ють опріснену воду, яка позбавлена мінералів.

"Звичайно, що у нас немає свіжих кавунів чи полуниці. Але є заморожені фрукти. Зі свіжих зараз є яблука, які за пів року ще збереглись в непоганому стані. А ще квасимо собі капусту, так вона довше зберігатиметься", - розповів науковець.

Також Гаврилюк зазначив, що на станції дотримуються українських традицій - відзначають Різдво та Великдень, а також дні народження учасників експедиції.