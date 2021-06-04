Около сотни школ Киева могут остаться без директоров: какая причина

Почему школы могут остаться без директоров?

Так, Департамент образования и науки КГГА вовремя не подал новое Положение о конкурсе. А то, что было принято еще в 2017 году, не соответствует новому закону, регулирующему сферу образования.

"Директора почти сотни заведений оказались в ситуации, когда трудовые договоры с ними заканчиваются, а новые подписать не могут. Отсутствие нового положения о конкурсе не позволяет отобрать и назначить руководителей учебных заведений", - сообщил источник.

По его словам, в конце 2020 года депутаты Киевсовета были готовы рассмотреть положение, однако профильный департамент КГГА тянул время.

Кроме того, депутатский корпус готовился предоставить кандидатуры на должности директоров, однако якобы по вине Департамента дело с места так и не сдвинулось.

2 июня Комиссия по образованию, науке, молодежи и спорту Киевсовета поручила Департаменту образования предоставить комиссии заявления кандидатов на должности директоров школ со стороны депутатов.