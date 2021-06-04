Близько сотні шкіл Києва можуть залишитися без директорів: яка причина

Чому школи можуть залишитися без директорів?

Так, Департамент освіти і науки КМДА вчасно не подав нове положення про конкурс. А те, що було ухвалене ще у 2017 році, не відповідає новому закону, який регулює сферу освіти.

"Директори майже сотні закладів виявилися в ситуації, коли трудові договори з ними закінчуються, а нові підписати не можуть. Відсутність нового положення про конкурс не дозволяє відібрати й призначити керівників навчальних закладів", – повідомило джерело.

За його словами, наприкінці 2020 року депутати Київради були готові розглянути положення, однак профільний департамент КМДА тягнув час.

Окрім того, депутатський корпус готувався надати кандидатури на посади директорів, однак нібито із вини Департаменту справа з місця так і не зрушила.

2 червня Комісія з освіти, науки, молоді та спорту Київради доручила Департаменту освіти надати Комісії заяви кандидатів на посади директорів шкіл з боку депутатів.