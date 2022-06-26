Окна будут такими чистыми, будто их нет: французский способ мытья стекол

Говорят, что французы любят все натуральное, в том числе и когда убирают свои дома. Чтобы не применять "химию" для мытья окон, они часто пользуются подручными кухонными средствами.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Говорят, такой способ поможет отмыть окна настолько качественно, что вы можете подумаете, будто их вообще нет.
Как пишет Merciplus, лучшее средство для мытья стекол - обычный уксус.
Литр такой жидкости украинцам обойдется в около 20 гривен, что значительно дешевле специальных средств для мытья стекол.
Возьмите
Лучше заниматься такой уборкой, когда на улице тепло, ведь дом надо будет проветрить от запаха уксуса.
После того, как стекло будет вытерто жидкостью, нужно взять сухую и мягкую ткань и насухо протереть стекло до блеска.
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