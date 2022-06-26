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Вікна будуть такими чистими, ніби їх нема: французький спосіб миття скла

Фото: Як вимити вікна до блиску французьким способом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кажуть, що французи люблять все натуральне, в тому числі і коли прибирають свої будинки. Аби не застосовувати "хімію" для миття вікон, вони часто користуються підручними кухонними засобами.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Кажуть, такий спосіб допоможе відмити вікна настільки якісно, що ви можете подумаєте, ніби їх взагалі нема.

Як пише Merciplus, найкращий засіб для миття скла - звичайний оцет.

Літр такої рідини українцям обійдеться в близько 20 гривень, що значно дешевше за спеціальні засоби для миття скла.

Як приготувати суміш

Візьміть

Краще займатися таким прибиранням, коли на вулиці тепло, адже дім треба буде провітрити від запаху оцту.

Як правильно прибирати таким розчином

Після того, як скло буде витерте рідиною, потрібно взяти суху і м’яку тканину і насухо протерти скло до блиску.

Раніше ми писали, які звички притягують в дім біди й злидні.

Також експерти розповіли про засіб для очищення труб, який буде ефективніший за будь-якого "крота".

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