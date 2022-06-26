Вікна будуть такими чистими, ніби їх нема: французький спосіб миття скла

Кажуть, такий спосіб допоможе відмити вікна настільки якісно, що ви можете подумаєте, ніби їх взагалі нема.

Як пише Merciplus, найкращий засіб для миття скла - звичайний оцет.

Літр такої рідини українцям обійдеться в близько 20 гривень, що значно дешевше за спеціальні засоби для миття скла.

Як приготувати суміш

Візьміть

Краще займатися таким прибиранням, коли на вулиці тепло, адже дім треба буде провітрити від запаху оцту.

Як правильно прибирати таким розчином

Після того, як скло буде витерте рідиною, потрібно взяти суху і м’яку тканину і насухо протерти скло до блиску.