Вікна будуть такими чистими, ніби їх нема: французький спосіб миття скла

Кажуть, що французи люблять все натуральне, в тому числі і коли прибирають свої будинки. Аби не застосовувати "хімію" для миття вікон, вони часто користуються підручними кухонними засобами.
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Кажуть, такий спосіб допоможе відмити вікна настільки якісно, що ви можете подумаєте, ніби їх взагалі нема.
Як пише Merciplus, найкращий засіб для миття скла - звичайний оцет.
Літр такої рідини українцям обійдеться в близько 20 гривень, що значно дешевше за спеціальні засоби для миття скла.
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Краще займатися таким прибиранням, коли на вулиці тепло, адже дім треба буде провітрити від запаху оцту.
Після того, як скло буде витерте рідиною, потрібно взяти суху і м’яку тканину і насухо протерти скло до блиску.
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