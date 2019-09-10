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Оккупированный Крым: в сети назвали количество "понаехавших" россиян

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 14:34
Оккупированный Крым: в сети назвали количество "понаехавших" россиян
Фото: Россияне в Крыму (andr-vs-tattie.livejournal.com)

После аннексии Крыма Россией на полуостров приехали жить 200 тысяч россиян

После оккупации Крыма на полуострове увеличилось количество граждан России. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей страничке в Twitter. Он опубликовал скриншот из российских СМИ, где указаны эти данные.

"Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 году. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", - написал автор поста.

Оккупированный Крым: в сети назвали количество &quot;понаехавших&quot; россиянОккупированный Крым: в сети назвали количество &quot;понаехавших&quot; россиян

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

В комментариях пользователи сети иронично отреагировали на пост блогера, но также отметили, что число "понаехавших" в Крым значительно больше заявленной цифры.

  • Уверяю, что понаехавших значительно больше, чем 200 тысяч. Сильно значительно. По ощущениям, их уже почти столько же, сколько нас.
  • Понаехало. Понаехало и выросло.
  • И в Донецке халявное жилье скупают.
  • Ну с Донбасса туда тоже много уехало.
  • Я была там в июле. Таксисты не знают места, которые невозможно не знать... Одна моя подруга детства мне сказала, что: "если бы не было оккупации у нас был бы Донбасс". Вообще по моим наблюдениям там жить не возможно.

Оккупированный Крым: в сети назвали количество &quot;понаехавших&quot; россиянОккупированный Крым: в сети назвали количество &quot;понаехавших&quot; россиянСкриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Как мы ранее писали, Олег Сенцов рассказал, при каких условиях он сможет поехать на оккупированный российскими боевиками Донбасс.

Читайте также, как Сенцов и Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией.

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