Оккупированный Крым: в сети назвали количество "понаехавших" россиян

После аннексии Крыма Россией на полуостров приехали жить 200 тысяч россиян
После оккупации Крыма на полуострове увеличилось количество граждан России. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей страничке в Twitter. Он опубликовал скриншот из российских СМИ, где указаны эти данные.
"Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 году. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", - написал автор поста.
Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)
В комментариях пользователи сети иронично отреагировали на пост блогера, но также отметили, что число "понаехавших" в Крым значительно больше заявленной цифры.
Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)
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