Оккупированный Крым: в сети назвали количество "понаехавших" россиян

Фото: Россияне в Крыму (andr-vs-tattie.livejournal.com)

После аннексии Крыма Россией на полуостров приехали жить 200 тысяч россиян

После оккупации Крыма на полуострове увеличилось количество граждан России. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей страничке в Twitter. Он опубликовал скриншот из российских СМИ, где указаны эти данные.

"Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 году. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", - написал автор поста.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

В комментариях пользователи сети иронично отреагировали на пост блогера, но также отметили, что число "понаехавших" в Крым значительно больше заявленной цифры.

Уверяю, что понаехавших значительно больше, чем 200 тысяч. Сильно значительно. По ощущениям, их уже почти столько же, сколько нас.

Понаехало. Понаехало и выросло.

И в Донецке халявное жилье скупают.

Ну с Донбасса туда тоже много уехало.

Я была там в июле. Таксисты не знают места, которые невозможно не знать... Одна моя подруга детства мне сказала, что: "если бы не было оккупации у нас был бы Донбасс". Вообще по моим наблюдениям там жить не возможно.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Как мы ранее писали, Олег Сенцов рассказал, при каких условиях он сможет поехать на оккупированный российскими боевиками Донбасс.

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