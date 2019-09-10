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Сенцов и Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией

Новости » Политика    10.09.2019 - 12:48
Сенцов и Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией
Фото: Олег Сенцов и Александр Кольченко (РБК-Украина)

Освобожденные из российского плена украинцы провели пресс-конференцию

Освобожденные в рамках обмена пленными украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко на пресс-конференции рассказали о планах судов с Российской Федерацией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он судиться по поводу похищения и пыток Сенцов ответил, что дела политзаключенных слились с делом Украины.

"Персональных обвинений, судов я с ними судиться не собираюсь и себя потерпевшим не считаю", - сказал он.В свою очередь Кольченко заявил, что адвокаты подали жалобу в Европейский суд по правам человека. "Я пока ничего не могу сказать (относительно отдельного дела, - ред.)", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко 10 сентября провели пресс-конференцию после освобождения из российского плена.

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов на пресс-конференции 10 сентября заявил, что ни один политик не связывался с ним за 5 лет, которые он провел в заключении на территории Российской Федерации.

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Новости Украины пленныеОлег СенцовАлександр Кольченко
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