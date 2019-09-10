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У Криму назвали кількість "понаєхавших" росіян

STYLERЖиття    10.09.2019 - 14:34
У Криму назвали кількість "понаєхавших" росіян
Фото: Росіяни в Криму (andr-vs-tattie.livejournal.com)

Після анексії Криму Росією на півострів приїхали жити 200 тисяч росіян

Після окупації Криму на півострові збільшилася кількість громадян Росії. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. Він опублікував скріншот з російських ЗМІ, де вказані ці дані.

"Росія провела вибори в окупованому Криму. І завдяки цьому стало відомо, скільки росіян "понаєхало" на півострів з 2014 році. Населення вже збільшили на 200 тисяч. Потім будуть розповідати, що Крим не можна повертати Україні, тому що ці "корінні російські кримчани" проти", - написав автор посту.

У Криму назвали кількість &quot;понаєхавших&quot; росіянУ Криму назвали кількість &quot;понаєхавших&quot; росіян

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

У коментарях користувачі мережі іронічно відреагували на пост блогера, але також зазначили, що кількість приїжджих до Криму значно більше заявленої цифри.

  • Запевняю, що понаїхали значно більше, ніж 200 тисяч. Дуже значно. За відчуттями, їх вже майже стільки ж, скільки нас.
  • Понаїхало. Наїхало і зросло.
  • І в Донецьку халявне житло скуповують.
  • Ну з Донбасу туди теж багато виїхало.
  • Я була там в липні. Таксисти не знають місця, які неможливо не знати... Одна моя подруга дитинства мені сказала, що: "якщо б не було окупації у нас був би Донбас". Взагалі, за моїми спостереженнями там жити не можливо.

У Криму назвали кількість &quot;понаєхавших&quot; росіянУ Криму назвали кількість &quot;понаєхавших&quot; росіянСкріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Як ми раніше писали, Олег Сенцов розповів, за яких умов він зможе поїхати на окупований російськими бойовиками Донбас.

Читайте також Сенцов і Кольченко розповіли, будуть судитися з Росією.

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