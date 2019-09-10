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Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию после освобождения

Новости » Общество    10.09.2019 - 12:13
Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию после освобождения
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов и Кольченко выступают перед украинскими СМИ  

Освобожденные в рамках обмена пленными украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают совместную пресс-конференцию. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Сначала со словами благодарности за освобождение обратился Кольченко.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто прилагал усилия для нашего освобождения. Благодаря этому мы смогли вернуться раньше, чем закончился бы наш срок заключения", - подчеркнул он.

К нему также присоединился Сенцов.

"Спасибо всем, мы очень благодарны за то, что вы нас смогли спасти. Кроме наших пленных там есть россияне, которые борются за свободу, наши братья. Я бы хотел, чтобы мы их не разделяли - это тоже узники Кремля. Пять лет я был спокоен, я был уверен, что все будет хорошо. Большая благодарность всем СМИ за вашу работу, вашу борьбу. То, что происходит в Украине - конфликт с Россией - он во многом информационный. Проблема не в том, что (президент России, - ред.) Путина напал, а в том, что большинство россиян его там поддерживают. Империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью - это говорить правду. Спасибо вам за вашу борьбу, что вы говорите правду", - отметил он.

Напомним, Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках большого обмена пленными 7 сентября. Режиссера Сенцова в России приговорили к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму".

Отметим, политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании перед обменом пленными. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог офисов и попытку подорвать памятник Ленину в Симферополе.

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