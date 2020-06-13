Під окупованим Донецьком пронісся потужний смерч: стихію зняли на відео

На окупованому Донбасі пронісся смерч (ілюстративне фото: flickr.com)

Смерч пронісся вулицями Макіївки та зривав дахи і лінії електропередач

На Донбасі в окупованій Макіївці пронісся потужний смерч 13 червня. Мезо-ураган на вулицях захопленого бойовиками "ДНР" міста - фактично північно-східного передмістя Донецька - зафіксували очевидці.

Відео стихії опублікувала Оксана Дихнич у своєму Facebook.

"Норм так погуляв", - зазначила вона.

Як видно на кадрах, незвичайне природне явище підіймало у небо стовп пилу і кружляло сміття та різноманітні конструкції.

Зазначається, що після візиту в місто смерчу разом з ураганним вітром з деяких будинків зірвало дахи, а також були пошкоджені лінії електропередач.

Так, в мережі пишуть, що стихія не тільки перелякала місцевих жителів, але і заподіяла шкоди комунальному господарству Макіївки.

Відео: В окупованій Макіївці пронісся смерч 13 червня

Відео: Смерч в окупованій Макіївці 13 червня

Треба сказати, що останнім часом смерчі стали вже звичним явищем в Україні внаслідок зміни клімату.

Так, нещодавно синоптики налякали українців прогнозом погоди на 2020 рік та попередили, що грози та смерчі будуть все літо.

До речі, перед цим потужний смерч пронісся в Тернопільській області 9 червня, а на початку місяця на український курорт Скадовськ під Херсоном обрушився торнадо з градом.

Додамо також, що нещодавно на Донбасі пронісся страшний торнадо, і руйнівну стихію зняли на відео.

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Автор: Володимир Костирін