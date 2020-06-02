В Украине пронесся страшный торнадо: видео разрушительной стихии

В сети показали видео торнадо (фото: freepic.com)

В Донецкой области зафиксировано необычное природное явление

В Украине 31 мая пронесся мощный торнадо. Это природное явление наблюдалось в Донецкой области, в Константиновском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Эксперт также опубликовал видео торнадо и указал, кто их снял.

"Классический торнадо клиновидной формы наблюдался вчера, 31 мая, в Константиновском районе Донецкой области. Авторы материалов: Артемий Коршун, Владимир Козырь, Алина Шкода", - написал он.

На кадрах видеороликов мы можем наблюдать черную тучу, которая накрыла территорию, после чего с неба спустилась гигантская воронка, которая двигалась очень быстро.

Отметим, что в результате смерча никто не пострадал.

Напомним, что торнадо - это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метро. Смерч может появляться во многих формах и размерах (начиная с веревки, похожей на кнут или бич, и заканчивая ползающим по земле облаком). Большинство смерчей возникает в виде узкой воронки.

Как мы ранее писали, под Мелитополем пронесся гигантский смерч.

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Автор: Людмила Жукова