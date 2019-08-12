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В оккупированном Крыму целый город остался без воды: все подробности

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 21:19
В оккупированном Крыму целый город остался без воды: все подробности
Коллаж (РБК-Украина)

В оккупированной Керчи остановлены все насосные станции

В оккупированном Россией Крыму половина жителей Керчи остались без воды. В городе остановлена работа всех насосных станций. Дело в том, что в ночь на 12 августа произошли две серьезные аварии – на канализационной насосной и на водоочистной станции. Об авариях сообщает издание "Керчь.ФМ".

Немного позже крымские издания написали, что городские "власти" приняли решение остановить все насосные станции из-за аварий.

"По согласованию с ГУП РК "Вода Крыма" (Симферополь) с 13:00 12:08.19 остановлены все насосные станции города. Снижено давление до 4 витков. Вода подаётся самотеком. В отдельные районы города будет осуществлён подвоз воды водовозками", – сообщили в издании.

В оккупированном Крыму целый город остался без воды: все подробностиФото: Керчь (krym4you.com)

Сайт  Kerch.com.ru сообщает, что поломка произошла на водонасосной станции в поселке Бондаренково – вышел из строя старый насос.

"На данный момент в керченском водоканале рабочие своими силами пытаются восстановить насос. Если им это удастся, керчане получат воду приблизительно в 18 часов", – пишет издание.

Как мы ранее писали, харьковчанин Александр Стешенко, которого освободили из крымской колонии, рассказал, как под пытками ФСБ оговорил невинных людей. Об этом сообщает Крым.Реалии. Сейчас украинец хочет с ними встретиться и извиниться. 

Кстати, в сети смеются с пляжей в оккупированном Крыму (фото).

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