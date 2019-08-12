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В окупованому Криму ціле місто залишилося без води: усі подробиці

STYLERЖиття    12.08.2019 - 21:19
В окупованому Криму ціле місто залишилося без води: усі подробиці
Колаж (РБК-Україна)

В окупованій Керчі зупинені всі насосні станції

В окупованому Росією Криму половина жителів Керчі залишилися без води. В місті зупинено роботу всіх насосних станцій. Справа в тому, що в ніч на 12 серпня сталися дві серйозні аварії на каналізаційній насосній і на водоочисній станції. Про аварії повідомляє видання "Керч.ФМ".

Трохи пізніше кримські видання написали, що міські"влада" прийняла рішення зупинити всі насосні станції через аварії.

"За погодженням з ГУП РК "Вода Криму" (Сімферополь) з 13:00 12:08.19 зупинені всі насосні станції міста. Знижений тиск до 4 витків. Вода подається самопливом. В окремі райони міста буде здійснено підвіз води водовозками", – повідомили у виданні.

В окупованому Криму ціле місто залишилося без води: усі подробиціФото: Керч (krym4you.com)

Сайт Kerch.com.ru повідомляє, що поломка сталася на водонасосній станції в селищі Бондаренкове – вийшов з ладу старий насос.

"На даний момент в керченському водоканалі робочі своїми силами намагаються відновити насос. Якщо їм це вдасться, керчани отримають воду приблизно о 18 годині", – пише видання.

Як ми раніше писали, харьковчанин Олександр Стешенко, якого звільнили з кримської колонії, розповів, як під тортурами ФСБ звів наклеп на невинних людей. Про це повідомляє Крим.Реалії. Зараз українець хоче з ними зустрітися і вибачитися.

До речі, у мережі сміються з пляжів в окупованому Криму (фото).

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