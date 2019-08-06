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В Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко

Новости » Общество    06.08.2019 - 23:09
В Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко
Фото: встреча с освобожденным Стешенко (facebook.com/igor.kotelianets)

Политзаключенный уже вернулся в Харьков

Украинского политзаключенного Александра Стешенко освободили из крымской колонии, он уже вернулся домой в Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Корневича.

Он сообщил, что встретился с освобожденным украинским политзаключенным и обсудил неправомерные действия оккупационных органов в Крыму.

"Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму", - написал Корневич.

В Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко

В то же время, Крымская правозащитная группа сообщила, что по информации Объединения родственников политузников Кремля, Стешенко был освобожден по УДО (условно-досрочное освобождение).

Как известно, Александр Стешенко был задержан в апреле 2018 оккупационными властями Крыма и незаконно приговорен к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев. Приговор вынес "Центральный районный суд" Симферополя.

Известно, что Стешенко позвонил своей матери и сказал, что на въезде в Крым его задерживают сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Он ехал на встречу к девушке, с которой общался длительное время.

РБК-Украина писало, что по словам сотрудников ФСБ, в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину, а такоже просил об особом порядке судебного разбирательства.

 

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