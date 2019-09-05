В оккупированном Крыму пропал отец известного украинского футболиста (фото)

В Крыму пропал отец футболиста Александра Каплиенко (Фото: коллаж РБК-Украина)

Футболист Александр Каплиенко обратился за помощью

В оккупированном Крыму бесследно пропал отец украинского футболиста Александра Каплиенко, который ранее играл в составе "Металлурга" (Запорожье), "Металлиста" (Харьков), "Черноморца" (Одесса), молодежной сборной Украины, а с марта 2018-го стал игроком новичка Высшей лиги Беларуси клуба "Смолевичи". Как рассказал 23-летний спортсмен на своей страничке в Instagram, его отец Максим Владимирович не выходит на связь с 10 августа.

Мужчина работает в Симферополе. Через несколько дней после своей поездки в оккупированный РФ Севастополь он перестал выходить на связь. 17 августа у Максима Владимировича был день рождения - ему исполнилось 43 года.

Футболист рассказал, что звонил на места работы своего отца: "его напарник сказал, что на работе его нет".

Отец Александра Каплиенко Максим (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

"Позвонили в Севастополь, там его тоже нет. На звонки не отвечает", - говорится в публикации.

Также Александр Каплиенко обратился за помощью и попросил всех, кто может находиться на полуострове или же знакомых своего отца там поделиться данной информацией в сети. Кроме того, он дал номер телефона, по которому можно сообщить какую-либо информацию о своем отце.

Футболист Александра Каплиенко (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

Как сообщалось ранее, 1 сентября под Киевом в поселке городского типа Калиновка пропал 13-летний мальчик Николай Поповиченко. Парень ушел из дома по улице Полевая, на данный момент его местонахождение неизвестно. Как уточняется, ребенок пропадает уже не первый раз.

Также мы писали о том, что 23 августа в Киеве пропала 25-летняя девушка Екатерина Липовенко. Она должна была отправиться после работы с Контрактовой площади на встречу около станции метро "Лесная", но так и не появилась - до сих место нахождения девушки неизвестно.