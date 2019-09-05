ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Криму зник батько відомого українського футболіста (фото)

STYLERНовости спорта    05.09.2019 - 10:37
В окупованому Криму зник батько відомого українського футболіста (фото)
У Криму зник батько футболіста Олександра Каплієнка (Фото: колаж РБК-Україна)

Футболіст Олександр Каплієнко звернувся по допомогу

В окупованому Криму безслідно зник батько українського футболіста Олександра Каплієнка, який раніше грав у складі "Металурга" (Запоріжжя), "Металіста" (Харків), "Чорноморця" (Одеса), молодіжної збірної України, а з березня 2018-го став гравцем новачка Вищої ліги Білорусі клубу "Смолевичи". Як розповів 23-річний спортсмен на своїй сторінці в Instagram, його батько Максим Володимирович не виходить на зв'язок від 10 серпня.

Чоловік працює у Сімферополі. Через кілька днів після своєї поїздки до окупованого РФ Севастополя він перестав виходити на зв'язок. 17 серпня у Максима Володимировича був день народження - йому виповнилося 43 роки.

Футболіст розповів, що дзвонив на місця роботи свого батька: "його напарник сказав, що на роботі його немає".

В окупованому Криму зник батько відомого українського футболіста (фото)

Батько Олександра Каплієнка Максим (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

"Зателефонували у Севастополь, там його теж немає. На дзвінки не відповідає", - йдеться в публікації.

Також Олександр Каплієнко звернувся по допомогу і попросив всіх, хто може перебувати на півострові або ж знайомих свого батька там поділитися цією інформацією в мережі. Крім того, він дав номер телефону, за яким можна повідомити будь-яку інформацію про свого батька.

В окупованому Криму зник батько відомого українського футболіста (фото)

Футболіст Олександра Каплієнко (Фото: instagram.com/aleksandr.kaplienko)

Як повідомлялося раніше, 1 вересня під Києвом у селищі міського типу Калинівка зник 13-річний хлопчик Микола Поповиченко. Хлопець пішов з дому по вулиці Польова, на даний момент його місцезнаходження невідомо. Як уточнюється, дитина пропадає вже не перший раз.

Також ми писали про те, що 23 серпня у Києві зникла 25-річна дівчина Катерина Липовенко. Вона повинна була відправитися після роботи з Контрактової площі на зустріч біля станції метро "Лісова", але так і не з'явилася - досі місце знаходження дівчини невідомо.

Братні народи: Собчак розповіла про Крим і ставлення до Зеленського В окупованому Криму підняли прапор України (яскраве відео)
Новини України Кримпропал человекфутболист
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся