В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео огненного "гейзера"

В оккупированном Донецке, находящимся под контролем боевиков "ДНР", прогремел сильный взрыв и произошел масштабный пожар . Огромный столб огня, который "бил" из-под земли, сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Об этом 16 июля сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook .

Отмечается, что воспламенение могло произойти в подземном топливохранилище оккупантов. В частности, об этом рассказывают местные жители. Также люди сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв.

На ролике видно, что пламя поднимается в небо на десятки метров - столб огня выше деревьев, и напоминает пылающий гейзер.

В это время мимо проезжали машины, троллейбус задом двигался назад, подальше от огня. Люди тоже спешили отойти как можно дальше от опасности.

Видео: в Донецке прогремел взрыв и произошел пожар в подземном топливохранилище

Информации о жертвах или пострадавших в настоящее время нет.

В комментариях к публикации пользователи сети уточняют, что взрыв и пожар произошли в Буденновском районе Донецка, возле Мушкетовского моста, где газовая труба низкого давления.