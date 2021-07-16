ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух на газопроводі: відео вогняного "гейзера"

Новость на русском →
Донецьк, П'ятниця 16 липня 2021 19:53
В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух на газопроводі: відео вогняного "гейзера" Колаж РБК-Україна: в окупованому Донецьку прогримів вибух
Автор: Володимир Костирін

В окупованому Донецьку, що знаходиться під контролем бойовиків " ДНР", прогримів сильний вибух і сталася масштабна пожежа. Величезний стовп вогню, який "бив" з-під землі, зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

Про це 16 липня повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Facebook.

Зазначається, що займання могло статися в підземному паливосховищі окупантів. Зокрема, про це розповідають місцеві жителі. Також люди повідомляють, що пожежі передував потужний вибух.

На ролику видно, що полум'я піднімається в небо на десятки метрів - стовп вогню вище за дерева, і нагадує палаючий гейзер.

В цей час повз проїжджали машини, тролейбус задом рухався назад, подалі від вогню. Люди теж поспішали відійти якнайдалі від небезпеки.

Відео: у Донецьку прогримів вибух і сталася пожежа в підземному паливосховищі

Інформації про жертви або постраждалих наразі немає.

У коментарях до публікації користувачі мережі уточнюють, що вибух і пожежа сталися в Будьонівському районі Донецька, біля Мушкетівського мосту, де газова труба низького тиску.

Нагадаємо, що перед цим у червні на газопроводі в окупованому Луганську стався вибух, в результаті від подачі природного газу тимчасово відключили 20 житлових будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк пожежа Вибух
LITE
16 липня - Маків день: що не можна робити, прикмети, у кого іменини
16 липня - Маків день: що не можна робити, прикмети, у кого іменини