В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе
Фото: взрыв в Донецке (dan-news.info)
В Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв на газопроводе. Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные расчеты, о пострадавших пока не сообщается. Также не известны причины взрыва.
Напомним, ранее в июне на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв, в результате инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов.