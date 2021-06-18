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В центре Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе

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Луганск, Пятница 18 июня 2021 08:43
В центре Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе Фото: в Луганске произошел взрыв (lug-info.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба "Луганскгаза".

Также отключен от газа 21 коммунально-бытовой объект. Утром огонь удалось погасить. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.

СМИ боевиков сообщают, что место происшествия оцеплено. Информации о пострадавших нет.

Напомним, на Прикарпатье произошла авария на газопроводе.

Также ранее в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубнов.

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Луганск газопровод Взрыв
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