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В оккупированном Донецке распродают бизнес-центр Януковича: цена впечатляет (фото)

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Донецк, Вторник 22 июня 2021 19:53
В оккупированном Донецке распродают бизнес-центр Януковича: цена впечатляет (фото) Коллаж РБК-Украина: В Донецке продают офисы в бизнес-центре Януковича
Автор: Styler

В оккупированном Донецке выставили на продажу 5-й этаж бизнес-центра "Столичный". Его продают за 698 950 долларов. При этом общая площадь бизнес-центра составляет 1700 кв. м.

Объявление о продаже офисных помещений размещено на сайте OLX.

В оккупированном Донецке распродают бизнес-центр Януковича: цена впечатляет (фото)

Скриншот

Отметим, что объявление появилось еще 24 мая 2021 года. В нем указано, что в офисе сделан ремонт и есть видеонаблюдение, кондиционер, пожарная сигнализация, подземный паркинг, парковочное место, охраняемая территория, грузовой лифт и автономное отопление.

Здание находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 102 Б. Бизнес-центр "Столичный" построила компания "МАКО Холдинг" перед российско-украинской войной 2014 года.

Компания "МАКО Холдинг" принадлежит старшему сыну беглого президента Украины Виктора Януковича - Александру Януковичу.

Напомним, первый президент Украины и руководитель делегации в ТГК по вопросам Донбасса Леонид Кравчук рассказал, что России не выгодно начинать полномасштабную войну против Украины. Он также отметил, что в РФ для достижения своих целей используют давление, но это может привести к распаду России.

Мы также писали о том, в России опозорились с лозунгом "Героям слава". Россияне считают выражение "Героям слава" фашистским. При этом в сети появились фотографии, на которых показано использование подобного лозунга в РФ.

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Донецк Александр Янукович
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