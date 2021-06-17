Кравчук рассказал, когда Россия "развалится на куски"
Леонид Кравчук рассказал, что России совершенно не выгодно начинать большую войну против Украины. Однако эта страна использует давление, чтобы добиться своего, но это может привести к ее распаду.
Такое мнение первый президент Украины и руководитель делегации в ТГК по вопросам Донбасса Леонид Кравчук высказал в программе "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай.
Ведущая спросила у своего гостя о том, какие же должны быть условия для того, чтобы России было невыгодно продолжать войну.
"Россия знает только один путь обсуждения вопроса – это нужно давить. Она сама всех давит, она не понимает, что такое обсуждение и переговоры на демократических принципах. Она понимает силу. Я считаю, что, если цивилизованный мир, демократический мир, и США прежде всего, Европа плюс, будут применять к России такие же методы давления, через санкции, через дипломатически-политические формы, исключая военные, тогда Россия поймет, что другого пути, кроме демократического нет. И по-другому посмотрит на Донбасс и на Украину", - сказал Леонид Кравчук.
Он добавил, что Россия просто развалится на куски в попытке подчинить себе Украину и ее жителей.
"Откажется от своих несбыточных намерений подчинить себе Украину. Я хочу сказать, что это несбыточные желания –Украину подчинить нельзя. Тот, кто попытается подчинить Украину – сам погибнет. Я себе не представляю, если Россия пойдет агрессией и где-то оккупирует Украину, удержать оккупацию такого большого куска территории как Украина и такого свободолюбивого народа как украинцы – это невозможно. Россия не сможет этого сделать, она развалится на куски. Я абсолютно убежден в этом", - отметил первый президент Украины.
Леонид Кравчук рассказал, когда Россия развалится на куски
Напомним, ранее мы писали о том, что Кравчук рассказал, как на самом деле Хрущев "дарил" Крым Украине.