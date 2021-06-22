ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В окупованому Донецьку розпродають бізнес-центр Януковича: ціна вражає (фото)

Новость на русском →
Донецьк, Вівторок 22 червня 2021 19:53
В окупованому Донецьку розпродають бізнес-центр Януковича: ціна вражає (фото) Колаж РБК-Україна: В Донецьку продають офіси в бізнес-центрі Януковича
Автор: Styler

В окупованому Донецьку виставили на продаж 5-й поверх бізнес-центру "Столичний". Його продають за 698 950 доларів. При цьому загальна площа бізнес-центру становить 1700 кв. м.

Оголошення про продаж офісних приміщень розміщено на сайті OLX.

В окупованому Донецьку розпродають бізнес-центр Януковича: ціна вражає (фото)

Скріншот

Зазначимо, що оголошення з'явилося ще 24 травня 2021 року. У ньому зазначено, що в офісі зроблений ремонт і є відеоспостереження, кондиціонер, пожежна сигналізація, підземний паркінг, місце для паркування, територія, що охороняється, вантажний ліфт і автономне опалення.

Будівля знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 102 Б. Бізнес-центр "Столичний" побудувала компанія "МАКО Холдинг" перед російсько-українською війною 2014 року.

Компанія "МАКО Холдинг" належить старшому синові побіжного президента України Віктора Януковича - Олександру Януковичу.

Нагадаємо, перший президент України і керівник делегації в ТГК з питань Донбасу Леонід Кравчук розповів, що Росії не вигідно починати повномасштабну війну проти України. Він також зазначив, що в РФ для досягнення своїх цілей використовують тиск, але це може привести до розпаду Росії.

Ми також писали про те, в Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава". Росіяни вважають вираз "Героям слава" фашистським. При цьому в мережі з'явилися фотографії, на яких показано використання подібного гасла в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Александр Янукович
LITE
Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники
Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники