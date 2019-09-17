На оккупированном Донбассе ждут масштабный блэкаут: подробности

На Донбассе на оккупированных территориях Луганской области сложилась тяжелая ситуация в энергетике, и в преддверии начала холодов в регионе возникла угроза блэкаута, а также серьезных проблем в водо- и теплоснабжении. Об этом пишут местные газеты ОРЛО, передает известный журналист и блогер Денис Казанский в своем Twitter.

Также он опуликовал скрин с соответствующим примером.

В подконтрольной сепаратистам газете "Казачий вестник" рассказывается о громадной задолженности по зарплатам рабочим "Луганских энергетических сетей". Люди не могут получить деньги, даже уходя с работы, так как на увольнение возникли целые очереди.

На Донбассе в ОРЛО возможен блэкаут (Скрин: twitter.com/den_kazansky)

Казанский отмечает, что экономика серой зоны рушится и умирает, долги по зарплатам растут.

"Враги Донбасса продолжают убивать регион и издеваться над населением, рассказывая лживые сказки про поддержку братской России", - добавил он.

В комментариях к публикации пользователи сети высказывают мнение, что проблемная ситуация - абсолютно прогнозируема.

Ну так вата к этому долго стремилась.

Прикольная фраза "на увольнение очередь". А умереть как там, тоже "очередь"...

Скрин комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму появился первый памятник блэкауту. Его начали сооружать в Ялте, в сквере имени Калинина.

Также сообщалось, что недавно в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта.