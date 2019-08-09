ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаут

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 16:20
Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаут
Блэкаут в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители сообщают о постоянных перепадах напряжения

В оккупированном Крыму снова начались масштабные перебои с электричеством. Как сообщают местные жители, в Евпатории местами свет выключили совсем, а в некоторых районах включают ненадолго, а потом снова выключают. Об этом сообщил местный блогер с ником "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Блогер отметил, что кроме уже традиционной для оккупации отключений электричества, в регионе также наблюдаются сильные перепады напряжения.

"Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку", - сообщил "Крымский бандеровец" и опубликовал скриншот из тематической группы в Евпатории, где местные жители обсуждают отсутствие света.  

Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаутСкриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

  • Может кто знает причину и когда вернется электричество?
  • Дрова закончились.
  • Нет света и у нас в Станционном.
  • Два раза выключили-включили, третий – отключили и до сих пор нет.
  • На Слабодке тоже нет.
  • На Слабодке вообще светомузыка.

Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаут

Скриншот (twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму появился первый памятник блэкауту. Его начали сооружать в Ялте, в сквере имени Калинина.

А также мы рассказывали о том, что в оккупированном Судаке подняли украинский флаг в память о четырех погибших морских пехотинцах.

Боже, сколько народа! В сети смеются с пляжей в оккупированном Крыму (фото) Затопленные дороги и дома: Крым сильно пострадал из-за разбушевавшейся стихии (фото, видео)
Новости Украины Крымсвет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь