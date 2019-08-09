Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаут

Местные жители сообщают о постоянных перепадах напряжения
В оккупированном Крыму снова начались масштабные перебои с электричеством. Как сообщают местные жители, в Евпатории местами свет выключили совсем, а в некоторых районах включают ненадолго, а потом снова выключают. Об этом сообщил местный блогер с ником "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.
Блогер отметил, что кроме уже традиционной для оккупации отключений электричества, в регионе также наблюдаются сильные перепады напряжения.
"Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку", - сообщил "Крымский бандеровец" и опубликовал скриншот из тематической группы в Евпатории, где местные жители обсуждают отсутствие света.
Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)
Скриншот (twitter.com/CrimeaUA1)
Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму появился первый памятник блэкауту. Его начали сооружать в Ялте, в сквере имени Калинина.
А также мы рассказывали о том, что в оккупированном Судаке подняли украинский флаг в память о четырех погибших морских пехотинцах.