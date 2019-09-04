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Украина и ОРДЛО согласовывают возврат первого "национализированного" объекта

Новости » Политика    04.09.2019 - 19:14
Украина и ОРДЛО согласовывают возврат первого "национализированного" объекта
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

По ее словам, на следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

"Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод", - отметила Олифер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлом заседании ТКГ, которое состоялось 21 августа, стороны договорились активизировать переговоры по возврату государственных и частных предприятий Украине.

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