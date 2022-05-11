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Оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступления

Новина українською →
Херсонская область, Среда 11 мая 2022 22:15
Оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступления Коллаж РБК-Украина: оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном
Автор: Светлана Мащенко

Временно оккупированную Херсонскую область оккупанты нагло уничтожают масштабными пожарами, которые никто и не думает гасить. Сейчас горит уникальная заповедная Кинбурнская коса.

В частности, появились видео со спутников, на которых показаны последствия действий захватчиков.

На фото, сделанном со спутника видно, что пожары пылают в Черноморском биосферном заповеднике НАН Украины.

Оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступленияОккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступленияОккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступления

"Никогда еще так не горела Кинбурнская коса. Даже в 2001 году, когда выгорело 1100Га. Она горит по 7-9...12 дней и это повторяется. Район границы Николаевской и Хеосонской области. Огонь валит в обе стороны. Почему об этом молчат?" - написал активист Евгений Лютер и показал снимки.

Оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступленияОккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступления

Фото: facebook.com/evgeniy.luter

Раньше мы показывали уничтоженный вокзал Херсона.

Также сообщалось, как цинично оккупанты в Херсоне оккупанты готовились к 9 мая.

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