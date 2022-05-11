Оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном: фото путинского преступления
Временно оккупированную Херсонскую область оккупанты нагло уничтожают масштабными пожарами, которые никто и не думает гасить. Сейчас горит уникальная заповедная Кинбурнская коса.
В частности, появились видео со спутников, на которых показаны последствия действий захватчиков.
На фото, сделанном со спутника видно, что пожары пылают в Черноморском биосферном заповеднике НАН Украины.
"Никогда еще так не горела Кинбурнская коса. Даже в 2001 году, когда выгорело 1100Га. Она горит по 7-9...12 дней и это повторяется. Район границы Николаевской и Хеосонской области. Огонь валит в обе стороны. Почему об этом молчат?" - написал активист Евгений Лютер и показал снимки.
Фото: facebook.com/evgeniy.luter
Раньше мы показывали уничтоженный вокзал Херсона.
Также сообщалось, как цинично оккупанты в Херсоне оккупанты готовились к 9 мая.