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Оккупанты шокированы своими потерями: перехвачены переговоры российских военных

Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ жестко отражают нападение российских войск на Украину на всех фронтах, и оккупанты несут большие потери. Удалось перехватить переговоры солдат противника, которые шокированы таким отпором.

Об этом 24 февраля рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский в своем Facebook.

"Поделюсь небольшим секретом. Мы сейчас перехватываем очень много переговоров российских военных, которые просто в шоке от того, что происходит", - отметил он.

Также в Нацгвардии рассказали, что вражеским войскам не удалось достичь поставленной им руководством РФ цели, и оккупанты ждали, что воины ВСУ будут сдавать оружие.

"И они в шоке от собственных потерь", - сказал Старский и добавил, что речь идет о значительных потерях в живой силе и технике российских войск, о количестве сбитых самолетов.

"Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор. На всех фронтах", - говорит офицер.

В НГУ также подчеркивают, что сейчас в сети много дезинформации, и активизировались "фейкометы", поэтому следует доверять только официальным источникам.

Видео: в Нацгвардии рассказали о перехваченных переговорах российских военных

Ранее мы писали, что задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

Также сообщалось, что в Счастье военные ВСУ взяли в плен оккупантов.

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