Оккупанты шокированы своими потерями: перехвачены переговоры российских военных

"Поделюсь небольшим секретом. Мы сейчас перехватываем очень много переговоров российских военных, которые просто в шоке от того, что происходит", - отметил он.

Также в Нацгвардии рассказали, что вражеским войскам не удалось достичь поставленной им руководством РФ цели, и оккупанты ждали, что воины ВСУ будут сдавать оружие.

"И они в шоке от собственных потерь", - сказал Старский и добавил, что речь идет о значительных потерях в живой силе и технике российских войск, о количестве сбитых самолетов.

"Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор. На всех фронтах", - говорит офицер.

В НГУ также подчеркивают, что сейчас в сети много дезинформации, и активизировались "фейкометы", поэтому следует доверять только официальным источникам.

Видео: в Нацгвардии рассказали о перехваченных переговорах российских военных