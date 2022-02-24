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Окупанти шоковані своїми втратами: перехоплено переговори російських військових

Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ жорстко відбивають напад російських військ на Україну на всіх фронтах, і окупанти зазнають великих втрат. Вдалося перехопити переговори солдатів противника, які шоковані такою відсіччю.

Про це 24 лютого розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитин Старський у своєму Facebook.

"Поділюся невеликим секретом. Ми зараз перехоплюємо дуже багато переговорів російських військових, які просто в шоці від того, що відбувається", - зазначив він.

Також у Нацгвардії розповіли, що ворожим військам не вдалося досягти поставленої ним керівництвом РФ мети, й окупанти чекали, що воїни ЗСУ здаватимуть зброю.

"І вони в шоці від власних втрат", - сказав Старський і додав, що мова йде про значні втрати в живій силі та техніці російських військ, про кількість збитих літаків.

"Ситуація контрольована. Українські військові дають жорстку відсіч. На всіх фронтах", - каже офіцер.

У НГУ також наголошують, що зараз в мережі багато дезінформації, й активізувалися "фейкомети", тому слід довіряти тільки офіційним джерелам.

Відео: у Нацгвардії розповіли про перехоплені переговори російських військових

Раніше ми писали, що затриманий російський диверсант намагався видати себе за українця.

Також повідомлялося, що в Щасті військові ЗСУ взяли в полон окупантів.

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