Оккупанты ранили украинского воина из неизвестного оружия: медики в замешательстве (фото)

На Донбассе ранили украинского военного (Иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Российские беспилотники сбрасывают новый вид бомб на Донбассе

На Донбассе оккупанты применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, вследствие чего украинский военный получил ранения. Снаряд разорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать бойцов, которые находились под эпицентром взрыва. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице 25 ноября.

Атака произошла недалеко от участка разведения войск у Станицы Луганской возле села Сизое - рядом с границей РФ - еще 17 ноября.

Сначала ранение сержанта 46-й десантно-штурмовой бригады не стали регистрировать как боевое. Впрочем, через два дня в штабе ООС рассказали, что после расследования раны квалифицировали как боевые.

Пострадавший боец получил медицинскую помощь. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Также Бутусов привел официальные фото из Харьковского госпиталя.

На Донбассе российские оккупанты применили новое оружие - ранен воин ВСУ (Фото: facebook.com/butusov.yuriy)

В информагентстве Министерства обороны заявили, что военный получил около 50 осколочных поражений по всему телу. Во время их удаления с помощью медицинского магнитного инструмента половина осколки не магнитилася.

Военные медики признались, это первый случай в их практике, когда повреждающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом.

"Дай Бог здоровья воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения", - написал Бутусов.