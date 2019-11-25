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Окупанти поранили українського воїна з невідомої зброї: медики в замішанні (фото)

STYLERВійна    25.11.2019 - 20:28
Окупанти поранили українського воїна з невідомої зброї: медики в замішанні (фото)
На Донбасі поранили українського військового (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Російські безпілотники скидають новий вид бомб на Донбасі

На Донбасі окупанти застосували новий вид боєприпасів для скидання з безпілотника, внаслідок чого український військовий отримав поранення. Снаряд розірвався в повітрі на невеликій висоті, після чого дрібні осколки почали вражати бійців, які перебували під епіцентром вибуху. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці 25 листопада.

Атака сталася недалеко від ділянки розведення військ у Станиці Луганській біля села Сизе - поряд з кордоном РФ - ще 17 листопада.

Спочатку поранення сержанта 46-ї десантно-штурмової бригади не стали реєструвати як бойове. Втім, через два дні в штабі ООС розповіли, що після розслідування рани кваліфікували як бойові.

Постраждалий боєць отримав медичну допомогу. Його здоров'ю наразі нічого не загрожує.

Також Бутусов навів офіційні фото з Харківського госпіталю.

На Донбасі російські окупанти застосували нову зброю - поранений воїн ЗСУ (Фото: facebook.com/butusov.yuriy)

У інформагентстві Міністерства оборони заявили, що військовий зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася.

Військові медики зізналися, це перший перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом.

"Дай Бог здоров'я воїну, у нього дуже серйозно поранено ліве плече, довго доведеться відновлюватися, але головне, що живий, реально дивом пощастило людині, другий день народження", - пише Бутусов.

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