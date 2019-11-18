Боевики передали тело замученного украинца: якобы пленный военный (видео)

Боевики передали военным неизвестное тело (Фото: коллаж РБК-Украина)

Оккупанты утверждают, что боец ВСУ Роман Беспалый совершил самоубийство

На Донбассе боевики "ДНР" передали украинским военным тело якобы бойца 43 МПБ "Патриот" старшего сержанта Романа Беспалого, который попал в плен в мае вместе с еще семью военнослужащими около Новотроицкого. Процедуру опознания проводили в Днепре. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказал начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрий Гуменный, никаких документов, вещей, одежды с телом в черном мешке оккупанты не предоставили. Была только одна бирка с написанной от руки фамилией Беспалый. Доэтого тела пленников боевики в пластике и без одежды не передавали.

Тело погибшего было жутко изувечено, внутренности изъяты, на лице не было носа и губы.

"ДНРовцы" заявили, что это Беспалый, который совершил самоубийство.

Около месяца назад бывший боевик Евгений Тинянський распространил в сети сообщение, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере из-за того, что не выдержал пыток "МГБ" террористов.

Боевики передали военным ВСУ неизвестное тело и заявили, что это Роман Беспалый (Фото: скриншот)

Также стало известно, что речь идет о военном ВСУ, которого из Донецкого СИЗО перевели в макеевскую тюрьму.

Боевики с особым "усердием" пытались склонить Беспалого к предательству.

Как рассказывал один из четырех освобожденных из плена бойцов из этой группы старший солдат Максим Горяинов, в первые дни "ДНРовцы" рассадили их по "одиночках". Люди, которые допрашивали пленных, считали Беспалого неформальным лидером группы, и стремились сломать первым.

Горяинов говорит, что боевики передали не тело Романа. Он верит, что Беспалый жив.

Родные украинского военного - жена и отец - после процедуры опознания также заявили, что это не он.

Анжела Беспалая вообще отвергает версию самоубийства мужа: "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую".

Видео: Боевики передали военным ВСУ неизвестное тело и заявили, что это Роман Беспалый