Воины ВСУ назвали самое страшное оружие оккупантов: подробности (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боевики не соблюдают "хлебное перемирие" и ежедневно открывают огонь

На Донбассе боевики активно используют беспилотники, которые сбрасывают бомбы и мины на позиции украинских военных. Подобные самодельные ударные дроны оккупантов бойцы ВСУ на Азовском участке фронта в Донецкой области называют самым страшным оружием - непредсказуемым и тихим. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Морпехи рассказали, что ежедневно с наступлением темноты террористические группировки начинают вести огонь, а договоренности о "хлебном перемирии" для них ничего не значат.

"Как вурдалаки... как-то может луна на них влияет", - отмечают военные.

Около Водяного боевики сразу же после соответственного соглашения в Минске тут же вывесили свой "триколор", и расстояние между ними и украинскими защитниками очень небольшое. Оккупанты ведут обстрелы из стрелкового оружия, РПГ, шлют мины своими беспилотниками.

Военный с позывным "Мишаня" рассказал, что единственным вариантом ответа на вражеский огонь - дать отпор: "Только адекватный ответ, чтобы просто погасить их огонь. И все".

Говоря о вражеских дронах, бойцы ВСУ отметили, что те сбрасывают смертоносные "сюрпризы" по несколько раз в день.

Оккупанты на Донбассе используют самодельные ударные дроны (Фото: сриншот)

"Беспилотником, он же тихонько. И не понятно, с какой стороны прилетело. К опкопам летят и бросают себе спокойно... Кнопочку нажал, лапка сбросила... Это самое страшное оружие, наверное, какое тут есть. Оно непредсказуемое, и не слышно, как летит", - рассказал морпех с позывным "Док", который на передовой уже 5 лет.

Военный подчеркивает, что в изобретательности технологии убийства оккупанты не устают совершенствоваться.

"Один взрываатель они выкручивают, вкручивают противопехотный, пластид туда, и 7,5 кг тротила под вами взрывается. Даже кровавая пыль не останется", - говорит морпех.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как украинские защитники разгромили БМП террористов с трех выстрелов. События происходили еще до оглашенного перемирия с боевиками.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков воины ВСУ нанесли перед начало "хлебного перемирия".