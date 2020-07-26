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Оккупанты пытались прорваться под Попасной, но крепко получили по зубам (видео)

Воскресенье 26 июля 2020 08:04
Оккупанты пытались прорваться под Попасной, но крепко получили по зубам (видео)
Украинский военный (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные сорвали планы боевиков сдвинуть линию фронта

На Донбассе оккупанты пытались прорваться и сдвинуть позиции ВСУ в районе Попасной в Луганской области, но получили достойный отпор и понесли потери.

Украинские бойцы признаются, что боевики стремятся зайти в город Попасная и постоянно пробуют пролезть в этом направлении. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

Несколько дней назад российские наемники в попытке подвинуть линию фронта отправили очередную группу, и на подступах к позициям сил ООС завязался бой. В результате вражеская атака захлебнулась, и боевиков отбросили назад.

Как рассказал военный ВСУ Александр, который на посту одним из первых понял тактику врага, те поздно вечером активно начали накрывать огнем соседние позиции, но при этом не стреляли в сторону его опорного пункта.

"Был такой огонь направлен не в нашу сторону, а на отвлечение внимания. И поняли, что где-то должна быть вторая группа", - говорит боец.

Понимая риски, защитники Попасной решили дать возможность врагу подступиться почти вплотную.

"Действовали своим боевым опытом, что надо дождаться до последнего. Потому что, если бы завязался бой раньше, то они просто выведали бы наши огневые точки. Доклад был сделан, что мы ждем, выжидаем, а затем доклад пошел, что мы работаем" - описал ситуацию военнослужащий Виталий.

Согласно данным разведки, потери оккупантов составили 1 убитым и 2 ранеными.

Военные говорят, что подобные попытки оккупантов происходят минимум раз в неделю. А вообще Попаснянское направление противник каждые сутки активно поливает огнем. Периодически "работают" минометы калибром 82 и 120 мм, и в последнее время часто стреляют из РПГ.

Украинские бойцы убеждены, что такими обстрелами оккупанты стремятся спровоцировать их на ответный огонь, чтобы обеспечить "картинкой" пропагандистские СМИ.

Видео: Под Попасной бойцы ВСУ отбили попытку прорыва оккупантов

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские бойцы ракетой уничтожили боевиков, и мощное видео попало в сеть.

Напомним также, что недавно появилось видео штурма, как воины ВСУ уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе и 7 наемников.

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