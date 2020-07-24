На Донбассе украинские бойцы ракетой уничтожили боевиков: мощное видео попало в сеть

Украинские воины заметили боевиков и попали точно в цель
В сети появилось мощное видео точного удара украинских бойцов по террористам на Донбассе. Так, на этот раз на Приазовье был уничтожен станковый противотанковый гранатомет боевиков (СПГ).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный Александр Ведмидь.
"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ "орков" (боевиков). Это война", – написал он и показал видео.
В видеоролике показано, как боевики окопались рядом с жилым домом. Но их заметила армия ВСУ и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса попали точно в цель.
Видео попадания в противника можно посмотреть по ссылке.
Украинцы активно комментируют видео и высказывают свою благодарность украинским защитникам.
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