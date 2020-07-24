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На Донбассе украинские бойцы ракетой уничтожили боевиков: мощное видео попало в сеть

Пятница 24 июля 2020 08:59
На Донбассе украинские бойцы ракетой уничтожили боевиков: мощное видео попало в сеть
На Донбассе блестяще сработали ВСУ (фото: flickr.com.ministryofdefenceua)
Автор: Людмила Жукова

Украинские воины заметили боевиков и попали точно в цель

В сети появилось мощное видео точного удара украинских бойцов по террористам на Донбассе. Так, на этот раз на Приазовье был уничтожен станковый противотанковый гранатомет боевиков (СПГ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный Александр Ведмидь.

"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ "орков" (боевиков). Это война", – написал он и показал видео.

В видеоролике показано, как боевики окопались рядом с жилым домом. Но их заметила армия ВСУ и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса попали точно в цель.

Видео попадания в противника можно посмотреть по ссылке.

Украинцы активно комментируют видео и высказывают свою благодарность украинским защитникам.

  • Ви круті! Лиш одне прошу- поверніться живими і здоровими!
  • Супер-супер - неймовірно, хай завжди посміхається вдача.
  • Так працюють НАЙКРАЩІ!!! Пишаюся вами, Ведмеді!!!!
  • Молодцы, ребятки. Будьте здоровы и удачи.
  • Молодцы ребята, уважуха, дай вам бог здоровья.

Как мы ранее сообщали, 20 июля на фронте погиб молодой украинский морпех, который только 3 месяца назад женился.

Также мы писали о том, что убитый террористами медик успел дать напутствие украинцам.

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