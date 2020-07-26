Окупанти намагалися прорватися під Попасною, але міцно отримали по зубах (відео)

Український військовий (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Українські військові зірвали плани бойовиків посунути лінію фронту

На Донбасі окупанти намагалися прорватися і посунути позиції ЗСУ в районі Попасної в Луганській області, але отримали гідну відсіч і зазнали втрат.

Українські бійці зізнаються, що бойовики прагнуть зайти в місто Попасна і постійно намагаються пролізти в цьому напрямку. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

Кілька днів тому російські найманці в спробі посунути лінію фронту відправили чергову групу, і на підступах до позицій сил ООС зав'язався бій. В результаті ворожа атака захлинулася, і бойовиків відкинули назад.

Як розповів військовий ЗСУ Олександр, який на посту одним з перших зрозумів тактику ворога, ті пізно ввечері активно почали накривати вогнем сусідні позиції, але при цьому не стріляли в бік його опорного пункту.

"Був такий вогонь спрямований не в нашу сторону, а на відволікання уваги. І зрозуміли, що десь має бути друга група", - каже боєць.

Розуміючи ризики, захисники Попасної вирішили дати можливість ворогові підступитися майже впритул.

"Діяли своїм бойовим досвідом, що треба дочекатися до останнього. Тому що, якби зав'язався бій раніше, то вони просто вивідали б наші вогневі точки. Доповідь було зроблено, що ми чекаємо, вичікуємо, а потім доповідь пішла, що ми працюємо", - описав ситуацію військовослужбовець Віталій.

Згідно з даними розвідки, втрати окупантів склали 1 вбитих і 2 поранених.

Військові кажуть, що подібні спроби окупантів відбуваються щонайменше раз на тиждень. А взагалі Попаснянський напрямок противник щодоби активно поливає вогнем. Періодично "працюють" міномети калібру 82 і 120 мм, і останнім часом часто стріляють з РПГ.

Українські бійці переконані, що такими обстрілом окупанти прагнуть спровокувати їх на вогонь у відповідь, щоб забезпечити "картинкою" пропагандистські ЗМІ.

Відео: Під Попасною бійці ЗСУ відбили спробу прориву окупантів

Раніше повідомлялося, що на Донбасі українські бійці ракетою знищили бойовиків, і потужне відео потрапило в мережу.

Нагадаємо також, що нещодавно з'явилося відео штурму, як воїни ЗСУ знищили ВОП окупантів на Донбасі та 7 найманців.