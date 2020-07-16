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Воины ВСУ уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе и 7 наемников: видео штурма

Четверг 16 июля 2020 17:55
Воины ВСУ уничтожили ВОП оккупантов на Донбассе и 7 наемников: видео штурма
ВСУ на Донбассе ликвидировали ВОП и 7 оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Штурм вражеской позиции на Донбассе показали на видео

На Донбассе украинские военные ликвидировали опорный пункт оккупантов и нанесли противнику большой урон в живой силе. Были уничтожены 7 российских наемников и еще один получил ранения.

Видео успешной операции по штурму вражеского ВОПа опубликовал Александр Медведь в своем Facebook.

Бойцы штурмовой группы ВСУ "Ведмеді" атаковали военный опорный пункт на территории, захваченной "ДНРовцами".

"7 - 200. 1 - 300. С нашей стороны без потерь и ранений. Спасибо причастным", - говорится в публикации.

Отмечается, что ролик штурма был снят в 2019-м.

По данным издания "Цензор.НЕТ", атака украинских военных не является нарушением Минских соглашений, так как осуществлялась в "серой зоне", захваченной в то время российскими оккупантами на Донбассе.

Видео: Бойцы ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов на Донбассе и 7 наемников

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео мощной "ответочки" от ВСУ на Донбассе по оккупантам и уничтожения минометной позиции, куда подвозили снаряды

Напомним также, что недавно на Донбассе по оккупантам нанесли сокрушительные удары, после чего бойцы ВСУ передали боевикам письменный привет - записку.

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