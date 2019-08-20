Окупанти застосовують на Донбасі найстрашнішу зброю: подробиці (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Бойовики не дотримуються "хлібного перемир'я" та щодня відкривають вогонь

На Донбасі бойовики активно використовують безпілотники, які скидають бомби і міни на позиції українських військових. Подібні саморобні ударні дрони окупантів бійці ЗСУ на Азовській ділянці фронту в Донецькій області називають найстрашнішою зброєю - непередбачуваною і тихою. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Морпіхи розповіли, що щодня із настанням темряви терористичні угруповання починають вести вогонь, а домовленості про "хлібне перемир'я" для них нічого не значать.

"Як вовкулаки... якось може місяць на них впливає", - зазначають військові.

Близько Водяного бойовики відразу ж після відповідної угоди в Мінську одразу вивісили свій "триколор", і відстань між ними та українськими захисниками дуже невелика. Окупанти ведуть обстріл зі стрілецької зброї, РПГ, шлють міни своїми безпілотниками.

Військовий із позивним "Мішаня" розповів, що єдиним варіантом відповіді на ворожий вогонь - дати відсіч: "Тільки адекватна відповідь, щоб просто погасити їх вогонь. І все".

Говорячи про ворожі дрони, бійці ЗСУ зазначили, що ті скидають смертоносні "сюрпризи" по кілька разів на день.

Окупанти на Донбасі використовують саморобні ударні дрони (Фото: сріншот)

"Безпілотником, воно ж тихенько. І не зрозуміло, з якого боку прилетіло. До опкопів летять і кидають собі спокійно... Кнопочку натиснув, лапка скинула... Це найстрашніша зброя, напевно, яка тут є. Вона непередбачувана, і не чути, як летить", - розповів морпіх із позивним "Док", який на передовій вже 5 років.

Військовий наголошує, що у винахідливості технології вбивства окупанти не втомлюються вдосконалюватися.

"Один детонатор вони викручують, вкручують протипіхотний, пластид туди, і 7,5 кг тротилу під вами вибухає. Навіть кривавий пил не залишиться", - говорить морпех.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як українські захисники розгромили БМП терористів з трьох пострілів. Події відбувалися ще до оприлюдненого перемир'я з бойовиками.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ЗСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків воїни ЗСУ завдали перед початок "хлібного перемир'я".