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Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 21:19
Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)
Военный ВСУ погиб на Донбассе после обстрела (фото: pixabay.com)

Война на востоке Украины продолжает забирать жизни украинских воинов

В ночь с 14 на 15 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе боевики убили украинского военного Константина Гаврика. Об этом сообщил пользователь Twitter "Конопляний Джмелик" на своей странице в соцсети.

По его словам, Гаврик был родом из Токмака Запорожской области. Погибший служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)

Константина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

В штабе Объединенных сил заявили, что защитник Украины погиб после обстрела, который произошел недалеко от хутора Вольный. Боевики начали стрелять по одному из опорных пунктов воинов ВСУ. Гаврик получил ранения не совместимые с жизнью.

Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)

Константина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Пользователи сети выразили свои соболезнования и прокомментировали "перемирие".

  • Когда читаешь такие сообщение, внутри вскипает ненависть к этим ублюдкам, которые убивают наших воинов. Горит Россия, пылает, потопы, радиация и это только начало. Это за Украину, Грузию, Сирию. Земляк, земля тебе пухом;
  • Вечная память… Светлых небес;
  • Спи спокойно... Пацаны накажут это существо.

Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)Пацаны накажут: на Донбассе от обстрела погиб боец ВСУ (фото)

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в сети появилось видео на котором видно, как воины ВСУ отомстили корректировщикам огня по Марьинке. Удар по огневой точке боевиков ВСУ нанесли перед начало "хлебного перемирия".

Ранее сообщалось о том, что боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ.

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