ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 07:14
На Донбассе в результате обстрела с беспилотника ранен украинский военный
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наемники Российской Федерации 11 раз нарушили перемирие

В районе проведения Операции объединенных сил 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

На одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя - где и применил беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета.

Кроме того, на указанном направлении боевики обстреливали украинские позиции у Лебединского и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил - в районе Светлодарска.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - недалеко от Талаковки.

Напомним, исследовательская группа Forensic Architecture, которая базируется в Лондоне (Великобритания), зафиксировала новые доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе.

Боевики на Донбассе снова нарушили режим перемирия Боевики затягивают демонтаж фортификаций возле моста в Станице Луганской
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь