Так горят БМП террористов: в сети показали, как ВСУ разгромили технику "ДНР" с трех выстрелов

Удар украинских военных (Скриншот из видео)

События на видео происходили еще до объявления перемирия

В сети показали видео, как наши защитники разгромили БМП террористов с трех выстрелов. Ролик опубликован на странице "Повернись живим" в Facebook. События происходили еще до оглашенного перемирия с боевиками, недалеко от одной из донецких шахт.

"Видите черный дым? Так горят БМП террористов. Дело было еще до объявления перемирия. Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных", - отметили под видео.

Отмечается, что с помощью коптера, который передал на фронт "Повернись живим", наши бойцы вычислили координаты цели. С помощью программы ГРК Броня - Armor и ударили минометчики. Три выстрела - три попадания. И минус две враждебные БМП.

"Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, их боевые машины - "трехсотые"? Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире. Эй, оккупанты! Вы до сих пор считаете, что пришли на Донбасс навсегда? Ну-ну", - резюировали под роликом.

Три постріли – мінус дві БМП терористів Бачите чорний дим? Так горять БМП терористів. Це відео фонду «Повернись живим» передали бійці одного з підрозділів, які воюють на Сході. Діло було ще до оголошення перемир’я. Наші військовослужбовці помітили, як на територію колишньої шахти неподалік окупованого Донецька заїхали дві БМП терористів. І не просто заїхали, а періодично висувалися, щоб «попрацювати» по позиціям українських військових. За допомогою коптера, який передав на фронт «Повернись живим», наші бійці вирахували координати цілі. По ній, використовуючи програму ГРК Броня - Armor, і вдарили мінометники. Три постріли – три влучення. І мінус дві ворожі БМП. Уявляєте, як тішилися бійці, коли почули у перехопленнях ефіру терористів, що їхні бойові машини – «трьохсоті»? Бойовики приїхали за ними уночі і витягали на буксирі. Агов, окупанти! Ви досі вважаєте, що прийшли на Донбас назавжди? Ну-ну. Віримо в українську армію, наближаємо перемогу тут: https://clc.to/2fguUA Фонд «Повернись живим» Опубліковано Повернись живим Середа, 14 серпня 2019 р.

В комментариях украинцы похвалили защитников нашей страны и восхитились их мужеством. Люди благодарят бойцов за их смелость и отвагу.

Как мы ранее писали, украинский летчик Юрий Булавка и его выступление на боевом истребителе Су-27 было уже дважды признано лучшим пилотажем.

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