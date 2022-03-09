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Оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом: жена боксера ищет выживших соседей

Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты обстреляли дом известного украинского боксера Александра Усика, который находится в Ворзеле Киевской области. Жена спортсмена Екатерина Хмелевская ищет выживших соседей.

Об этом супруга Усика написала в Instagram-сториз.

"Ворзель! Если кто откликнется, на моей ул. Леси Украинки (где стоял мой дом) с 4 марта не могу никому дозвониться! Очень переживаю за соседей, там очень много людей было! Сейчас тихо и я очень переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные - кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой!" - написала Екатерина.

Она также попросила людей сразу же писать ей, если появится хоть какая-то информация по этому поводу. Девушка также отметила, что надеется на то, что все соседи остались живы.

Скриншот с Instagram

Кроме того, супруга Усика обратилась к женщинам в честь 8 марта. Она заявила, что украинские женщины стали еще сильнее и останутся такими навсегда.

Напомним, Александр Усик записал видеообращение, в котором сказал, что "надо остановить эту войну, ведь мы должны это сделать все вместе".

Ранее журналисты назвали цену дома Усика в квартале с разноцветными домиками.

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Война России против УкраиныАлександр Усик