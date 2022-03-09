RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили

Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти обстріляли будинок відомого українського боксера Олександра Усика, який знаходиться в Ворзелі Київської області. Дружина спортсмена Катерина Хмелевська шукає сусідів, що вижили.

Про це дружина Усика написала в Instagram-сторіз.

"Ворзель! Якщо хто відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки (де стояв мій будинок) з 4 березня не можу нікому додзвонитися! Дуже переживаю за сусідів, там дуже багато людей було! Зараз тихо і я дуже переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні - кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій!" - написала Катерина.

Вона також попросила людей відразу ж писати їй, якщо з'явиться хоч якась інформація з цього приводу. Дівчина також зазначила, що сподівається на те, що всі сусіди залишилися живі.

Скріншот з Instagram

Крім того, дружина Усика звернулася до жінок на честь 8 березня. Вона заявила, що українські жінки стали ще сильнішими і залишаться такими назавжди.

Нагадаємо, Олександр Усик записав відеозвернення, в якому сказав, що "треба зупинити цю війну, адже ми повинні це зробити всі разом".

Раніше журналісти назвали ціну будинку Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОлександр Усик