Усик обратился к украинцам: "нужно остановить эту войну" (видео)

Украинский боксер Александр Усик вернулся в Украину после своего визита в Великобританию. По словам спортсмена, он ездил туда, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram .

В частности, по прибытии в Украину Усик записал обращение. Боксер подчеркнул, что обеспокоен ситуацией в Украине.

"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я сбежал – нет, я ездил в работе. Я вернулся, я дома. Друзья, нам надо объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас пришло. Меня переполняют эмоции, я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей", – сказал боксер.

В видеообращении он сказал, что "надо остановить эту войну, ведь мы должны это сделать все вместе".