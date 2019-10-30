Оккупанты на Донбассе понесли новые потери: подробности (фото)

Оккупанты на Донбассе понесли очередные потери - в сети рассказали о ликвидации боевика-"ДНРовца" Дениса Нянченко с позывным "Няня". Об этом рассказал блогер Necro Mancer в своем Twitter.

Информацию подтвердили на сайте базы "Миротворец".

Сообщается, что уроженец Макеевки в Донецкой области 1990 года рождения погиб 27 октября. Обстоятельства его смерти требуют уточнения.

В сети рассказали о ликвидации боевиков на Донбассе (Фото: twitter.com/666_mancer)

Боевик в соцсетях использовал псевдонимы Денис Няня и Денис Дымов.

На Донбассе боевики понесли потери (Фото: twitter.com/666_mancer)

Также блогер рассказал о гибели еще одного боевика Богдана Кучерука с позывным "Бодя". 23-летний член группировки "ДНР" - также из Макеевки (ныне оккупированной), и дата его смерти - тоже 27 октября.

В сети рассказали о ликвидации боевиков на Донбассе (Фото: twitter.com/666_mancer)

Как и в случае с "Няней", обстоятельства гибели "Боди" также требуют уточнения.

Блогер опубликовал скрин поста сепаратистов в сети, из которого следует, что 27 октября был убит также третий боевик Станислав Засимец с позывным "Бугай".

В сети рассказали о ликвидации боевиков на Донбассе (Фото: twitter.com/666_mancer)