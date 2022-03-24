Оккупанты атакуют украинцев фосфорными бомбами: как эвакуироваться из зоны поражения и оказать помощь

Россияне сбрасывают на украинские города фосфорные боеприпасы, запрещенные международными соглашениями. Они имеют значительную зону поражения, вызывают тяжелые ожоги у пострадавших, увечье, смерть. Способы эвакуации из зоны поражения и оказания помощи раненым имеют свои особенности.

Как оказать помощь, как правильно покинуть зону поражения - читайте ниже в нашем материале Styler .

Что такое фосфорные боеприпасы

Это оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательное вещество, температура горения которого превышает 800 °C, по значительной территории, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода.

Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и мученическую смерть.

Для лечения таких ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который во время работы тоже может получить фосфорные раны.

Как правильно эвакуироваться из зоны поражения

Эвакуация из зоны поражения должна быть исключительно против ветра от источника горения фосфора.

Категорически запрещено трогать фосфор или пострадавшего голыми руками.

Краткий алгоритм оказания помощи выглядит так:

промыть рану проточной холодной водой в течение 15 мин / или наложить на рану влажную марлю;

снять с пострадавшего одежду;

завернуть одеялом пострадавшего;

контролировать проходимость дыхательных путей;

транспортировать в госпиталь.

Нельзя применять соду, медный купорос, и другие "народные методы". Алгоритм оказания помощи прописан в рекомендациях Минздрава и CDC.

Советы врачей по оказанию помощи и убережения себя от ожогов

При оказании помощи надо помнить о своей безопасности. Нельзя трогать видимые частицы фосфора голыми руками, желательно защитить руки химически стойкими перчатками.

Обычно горение фосфора сопровождается образованием едкого газа, который может раздражать дыхательные пути. Желательно использовать полнолицевые респираторы (противогазы), если оказываете помощь в зоне поражении. Как вариант - эвакуировать пострадавшего в безопасное место двигаясь против ветра от источника поражения.

Место ожога надо обработать проточной холодной водой, желательно не менее 15 минут. Старайтесь лить воду таким образом, чтобы брызги не попадали на вас. Также избегайте попадания брызг (растекания) воды на здоровые участки кожи пострадавшего - это может увеличить площадь поражения. Фосфор очень хорошо растворяется в воде и может попасть с водой на вас, или на здоровые участки кожи пострадавшего.

Если нет возможности смыть фосфор водой, наложите на рану марлю (бинт) смоченный водой или физраствором. Это закроет доступ воздуха к фосфору и прекратит его горение. В крайних случаях используйте влажную землю (песок). Задача - закрыть доступ воздуху.

После обработки раны водой, все равно наложите влажную марлю. Остатки фосфора могут повторно воспламеняться.

Для обнаружения частиц фосфора можно использовать лампы Вуда (ультрофиолет). Видимые частицы фосфора не пытайтесь убрать незащищенными руками. Желательно или смыть остатки фосфора, или убрать их пинцетом, поместив остатки в холодную воду или присыпать влажной землей и т. д., чтобы исключить дальнейшее горение. Или закрыть влажной марлей, пока не будет надлежащих условий для оказания помощи.

Категорически запрещено использовать для обработки раны (обеззараживания) кожи любые мази на жировой или масляной основе - фосфор жирорастворимый, это улучшит всасывание фосфора и приведет к более тяжелому системному влиянию.

После обработки раны снимите с пострадавшего одежду, на нем могут быть частицы фосфора. Накройте пострадавшего одеялом, помните о возможном переохлаждении.

Обработайте всю кожу пострадавшего мыльным раствором (или проточной водой). Обычно этот пункт выполняют на стационарном этапе, или в пункте сортировки, где есть условия для проведения дезактивации.

В случае поражения дыхательных путей, контролируйте проходимость дыхательных путей, по возможности дайте пострадавшему кислород.

В случае проглатывания фосфора - не вызывайте рвоту. При проглатывании фосфора рваные (каловые) массы могут приводить к повторным ожогам.

В случае попадания фосфора в глаза, промойте водой, наложите влажную марлевую повязку, не стягивающую.

Известно по крайней мере о четырех случаях применения россиянами фосфорных боеприпаов

13 марта сообщалось о применении такого вооружения в Попасной Луганской области.

Еще один случай был зафиксирован в Краматорске 22 марта.

Так же 22 марта фосфорными бомбами атаковали Ирпень и Гостомель Киевской области.

24 марта стало известно, что Рубежное Луганской области подверглось вражеским авиаударам. Российские самолеты при атаке использовали фосфорные бомбы. Погибло 4 человека, среди которых 2 - дети.