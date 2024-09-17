"Океан Ельзи" випустили пісню про "покоління тих, кому болить"

Що відомо про новий сингл “океанів”

За словами фронтмена ОЕ Святослава Вакарчука, ця пісня була написана ним на етапі життя, "коли усвідомлюєш, ким ти насправді є, не зважаючи на всі зовнішні обставини".

А ще ця пісня - присвята поколінню тих, кому болить, кому небайдуже. І покоління тут - точно не про вік, а про цінності.

“Мукачево” - дуже дорога і, без перебільшення, особлива пісня для мене. Вона про межу між “бути” і “здаватись”, між чужою вигадкою і твоєю реальністю, між тим, яким тебе малюють інші і тим, ким ти, насправді, був і є", - говорить Вакарчук.

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І хоча ця пісня звучить як автобіографічна, вона, запевняє артист, про всіх нас. Адже слухаючи її, кожен може знайти себе, згадати чи усвідомити свої “мукачево”, "львів" чи "поділ".

“У кожного з нас є розчарування, втрати, здобутки і перемоги. Є власне “я”. Та фокус у тому, що деякі люди знають, ким вони є, деякі - шукають і не можуть знайти цю відповідь, а деякі взагалі не замислюються над цим… Для мене завжди було важливим знати, хто є я. І про це моя нова пісня", - говорить співак.

“Я маю прохання до тих, кого знайде ця пісня: не просто слухайте, а почуйте, відчуйте, і, зрештою, зустріньтесь з тим хлопчиком чи дівчинкою, з тим підлітком, з тим юнаком чи дівчиною всередині себе і запитайте: “ким ти був? ким ти є? тобі й досі “болить”?” - додає Святослав.

Текст пісні "Мукачево":

Десь на набережній в Мукачеві, там де душу виймає сакура

Влаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих я

І спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого

Чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів:

Я не хочу ніколи існувати без імені

Я не хочу ніколи засинати у камені

Я нікому не буду віддавати ім’я своє

Тим ким я був, тим я і є.

Тим ким я був…

Десь у Львові на Драгоманова в паралельному з нами просторі

Побалакав би під каштанами із собою із дев’яностих я

І спитав би у того підлітка шо на мене спідлоба дивиться

Чи хотів би він стати дзеркалом покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів.

Десь у скверику на Подолі я, видно здалека сяйво місячне

Сів би випити під магнолію із собою десь із двохтисячних

І спитав би себе натхненного, що не дуже уважно слухає,

Чи хотів би він стати пам’яттю покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів.

Ми не хочем ніколи існувати без імені

Ми не хочем ніколи засинати у камені

Ми нікому не будем віддавати ім’я своє

Ті ким були, ті ми і є.

Ті ким були, тими і є.

Зазначимо, що про назву альбому, до якого увійде нова композиція, та дату його виходу поки що “океани" не говорять.

Коли цю пісню можна буде почути наживо

12 жовтня цього року ОЕ виповнюється 30 років. До цієї дати група запланувала чотири (як мінімум) великі сольні концертні виступи у київському Палаці спорту під назвою “Океан Ельзи 30. Той день”.

Квитки на концерти 11 та 12 жовтня вже продані, на 13 і 15 жовтня - ще є у продажу. Їхня вартість стартує від 549 грн й придбати їх можна на Concert.ua за цим посиланням.

"Океан Ельзи"(фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Ці концерти, за словами Вакарчука і Ко, є особливими для них і “це не святкування, бо всі вони будуть потім, після Перемоги".

“Це той день, коли відчуваєш своїх поруч, коли ми зустрінемося, щоб бути разом всім. Знову. Щоб пригадати найдорожче і загадати найважливіше. Щоб дякувати і допомагати тим, завдяки кому ми є зараз і матимемо завтра. Щоб жити, діяти й наближати разом найважливіший, наш спільний Той День", - йдеться у описі концертів.

"Океан Ельзи"(фото: instagram.com/okeanelzy_official)