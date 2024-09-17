"Океан Эльзы" выпустили песню о "поколении тех, кому больно"

Что известно о новом сингле "океанов"

По словам фронтмена ОЕ Святослава Вакарчука, эта песня была написана им на этапе жизни, "когда осознаешь, кем ты на самом деле являешься, несмотря на все внешние обстоятельства".

А еще эта песня - посвящение поколению тех, кому болит, кому небезразлично. И поколение здесь - точно не о возрасте, а о ценностях.

"Мукачево" - очень дорогая и, без преувеличения, особенная песня для меня. Она о границе между "быть" и "казаться", между чужой выдумкой и твоей реальностью, между тем, каким тебя рисуют другие и тем, кем ты на самом деле был и есть", - говорит Вакарчук.

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И хотя эта песня звучит как автобиографическая, она, уверяет артист, обо всех нас. Ведь слушая ее, каждый может найти себя, вспомнить или осознать свои "мукачево", "львов" или "подол".

"У каждого из нас есть разочарования, потери, достижения и победы. Есть собственное «я». И фокус в том, что некоторые люди знают, кем они являются, некоторые - ищут и не могут найти этот ответ, а некоторые вообще не задумываются над этим ... Для меня всегда было важным знать, кто есть я. И об этом моя новая песня", - говорит певец.

"У меня есть просьба к тем, кого найдет эта песня: не просто слушайте, а услышьте, почувствуйте, и, наконец, встретьтесь с тем мальчиком или девочкой, с тем подростком, с тем юношей или девушкой внутри себя и спросите: "кем ты был? кем ты есть? тебе до сих пор "болит"?" - добавляет Святослав.

Текст песни "Мукачево":

Десь на набережній в Мукачеві, там де душу виймає сакура

Влаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих я

І спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого

Чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів:

Я не хочу ніколи існувати без імені

Я не хочу ніколи засинати у камені

Я нікому не буду віддавати ім’я своє

Тим ким я був, тим я і є.

Тим ким я був…

Десь у Львові на Драгоманова в паралельному з нами просторі

Побалакав би під каштанами із собою із дев’яностих я

І спитав би у того підлітка шо на мене спідлоба дивиться

Чи хотів би він стати дзеркалом покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів.

Десь у скверику на Подолі я, видно здалека сяйво місячне

Сів би випити під магнолію із собою десь із двохтисячних

І спитав би себе натхненного, що не дуже уважно слухає,

Чи хотів би він стати пам’яттю покоління тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить

Приспів.

Ми не хочем ніколи існувати без імені

Ми не хочем ніколи засинати у камені

Ми нікому не будем віддавати ім’я своє

Ті ким були, ті ми і є.

Ті ким були, тими і є.

Отметим, что о названии альбома, в который войдет новая композиция, и дате его выхода пока "океаны" не говорят.

Когда эту песню можно будет услышать вживую

12 октября этого года ОЭ исполняется 30 лет. К этой дате группа запланировала четыре (как минимум) больших сольных концертных выступлений в киевском Дворце спорта под названием "Океан Эльзы 30. Той день".

Билеты на концерты 11 и 12 октября уже проданы, на 13 и 15 октября - еще есть в продаже. Их стоимость стартует от 549 грн и приобрести их можно на Concert.ua по этой ссылке.

"Океан Эльзы" (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Эти концерты, по словам Вакарчука и Ко, особенные для них и "это не празднование, потому что все они будут потом, после Победы".

“Это тот день, когда чувствуешь своих рядом, когда мы встретимся, чтобы быть вместе всем. Снова. Чтобы вспомнить самое дорогое и загадать самое важное. Чтобы благодарить и помогать тем, благодаря кому мы сейчас и будем завтра. Чтобы жить, действовать и приближать вместе самый важный, наш общий Тот День", - говорится в описании концертов.

"Океан Эльзы" (фото: instagram.com/okeanelzy_official)