"Той день". Океан Ельзи виступлять в Києві: де і коли відбудеться великий концерт

Мегапопулярний гурт Океан Ельзи на чолі зі Святославом Вакарчуком дасть великий сольний концерт у Києві з нагоди 30-річного ювілею.

РБК-Україна розповідає, коли і де саме відбудеться шоу, де і за скільки можна купити квитки і які пісні будуть виконані.

Де і коли відбудеться концерт "Океан Ельзи. 30 років - Той день!"

Перший великий виступ ОЕ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні відбудеться 12 жовтня об 18:00 у столичному Палаці спорту.

І хоча попередні концерти "океанів" проходили на стадіонах (в тому числі - на НСК "Олімпійський"), однак цього року локація змінена "з очевидних причин".

Дата ж обрана не випадково. Адже саме вона вважається офіційним днем народження гурту.

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Однак музиканти наголошують: це не буде святкування, бо "всі вони будуть потім, після Перемоги".

"Це той день, коли відчуваєш своїх поруч. Знову", - додають Вакарчук і Ко.

За словами артистів, "це буде особливий концерт".

"Це "Той день", коли ми зустрінемося, щоб бути разом. Щоб пригадати найдорожче і загадати найважливіше. Щоб дякувати і допомагати тим, завдяки кому ми є зараз і матимемо завтра. Щоб жити, діяти й наближати наш спільний саме той День разом", - кажуть в ОЕ.

Як потрапити на концерт

Старт продажу квитків на шоу розпочнеться 24 червня о 14:00. Їх можна буде придбати на сайті Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартуватиме від 549 грн.

Окрім того, будуть дійсні квитки, які глядачі придбали на концерти стадіонного туру ОЕ, що мав відбутися у 2022 році. Однак їх треба обміняти зараз на нові.

Як обміняти квиток на Океан Ельзи

Обмін квитків за категоріями відбувається відповідно до ваших квитків.

Тобто, якщо у вас квиток у фан-зону 1 - то обміняти його можна виключно на квиток у фан-зону 1.

Якщо квиток був у фан-зону 2 чи 3 - то обміняти його можна виключно на квиток у фан-зону 2.

А квитки в секторах стадіонів вийде обміняти на квитки в сектори Палаци спорту.

Незважаючи на вартість вашого квитка та актуальних більш високих цін, доплачувати вам не потрібно.

Однак кількість місць на обмін обмежена через місткість залу. Тож якщо ви точно впевнені, що у жовтні цього року зможете відвідати концерт в Києві, потрібно залишити заявку на обмін з 17 червня по 17 липня за посиланням.

Після обміну й отримання нових (до 1 серпня) - старі квитки на подію 2022 року будуть анульовані.

"Якщо ви не можете і не плануєте відвідати захід у жовтні 2024 року в Києві та чекаєте на концерт у вашому місті після дозволу на проведення масових заходів на відкритих майданчиках (стадіонах), просто зберігайте квитки з 2022 року. Квитки будуть дійсні на нову дату. Наразі їх обмінювати не потрібно", - додають у команді ОЕ.

Які пісні будуть на концерті

На концерті ОЕ у Палаці спорту прозвучать як нові пісні, так і треки, які стали культовими.

Зокрема, слід очікувати у виконанні Вакарчука хітів з альбомів "Там, де нас нема", "Янанебібув", "Модель", "Суперсиметрія" та інших.

Одним словом: всі пісні, які викликають емоції у мільйонів українців.

"Когось вони заспокоювали, коли здавалося, що музики вже ніколи не буде: коли виїжджали з-під обстрілів, коли облаштовувалися на чужині - і коли повертались, бо хотілось додому. Когось загартовували й надихали. Комусь ці пісні й сьогодні дають надію й перепочинок, нагадують минуле, коли було тепло всередині, і дарують надію у те важливе завтра - у яке віримо ми всі", - йдеться у описі концерту.

Коли Океан Ельзи зіграє в інших містах України

Зазначимо, що у квітні цього року ОЕ оголосили дати стадіонного туру на 2025 рік. Наразі графік виглядає так:

17 травня - Тернопіль

24 травня - Івано-Франківськ

28 травня - Чернівці

31 травня - Вінниця

3 червня - Кропивницький

Кропивницький 7 червня - Дніпро

Дніпро 14 червня - Харків

21 червня - Одеса

28 червня - Київ

Окрім того, у планах гурту цього року випустити 10-й український альбом (попередній "Без меж" було випущено ще у 2016 році), і продовження благодійного туру Help for Ukraine країнами світу.

Нагадаємо, раніше Вакарчук також анонсував англомовний альбом, який стане першим в історії ОЕ.

У березні вийшла перша пісня з цієї платівки під назвою "Voices Are Rising".